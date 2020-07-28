Polis bayram öncesi otogarlarda uyarı ve bilgilendirmeler yaptı
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Polis bayram öncesi otogarlarda uyarı ve bilgilendirmeler yaptı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ek önlemler aldı.

Polis bayram öncesi otogarlarda uyarı ve bilgilendirmeler yaptı
28.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:45
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ek önlemler aldı. Ekipler, bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanması muhtemel otogarlarda vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparken öte yandan yaşanabilecek olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde aldığı tedbirleri sıklaştırdı. Toplum Destekli Polisler ve Yunus Polisleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Üsküdar Harem Otogarı'nda vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Ayrıca asayiş ekipleri de şüpheli buldukları vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Öte yandan polis ekipleri, yolculuk yapacak vatandaşlara broşürler dağıtarak boş kalan evlerinde hırsızlık olaylarının yaşanmaması için almaları gereken önlemleri anlattı ve cep telefonu hırsızlıkların ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar, yapılan bu bilgilendirmelerden memnun kaldı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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