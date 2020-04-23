Polis bayrağı olmadığı için 23 Nisan kutlaması yapamayan çocuğa bayrak hediye etti İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekipleri, evinde bayrak olmadığı için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan kıza Türk bayrağı hediye etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekipleri, evinde bayrak olmadığı için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan kıza Türk bayrağı hediye etti. Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Hasbahçe Sokak'ta oturan bir aile, evde Türk bayrağı olmadığı için 11 yaşındaki kızlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden de çıkamayan aile, 155 ihbar hattını arayarak polisten yardım istedi. Söz konusu eve giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sabah saatlerinde 11 yaşındaki kıza Türk bayrağı hediye etti. Adı açıklanmayan küçük kızın bayrakla birlikte polisleri karşısında görünce çok mutlu olduğu gözlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uygulayarak Türk bayrağı hediye eden polisler, kız çocuğunun bayramını tebrik ederek evden ayrıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA