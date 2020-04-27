Polis baskınında ilginç anekdot: "Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" Polis baskınında ilginç anekdot: "Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" Polise yakalanan uyuşturucu madde için "Karımın o. Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" dedi.

Polis baskınında ilginç anekdot: "Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz"

Polise yakalanan uyuşturucu madde için "Karımın o. Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" dedi.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda baskın sırasında yakalanan şüpheli polislerin sorusuna çok ilginç bir cevap verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında bir eve giren polis, yerde bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde dolu poşeti gördü. 'Bu ne diye?' sorulan şüphelinin cevabı ise, "Karımın o. Çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" oldu. Şüphelinin polise verdiği cevaplar anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA