Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykelin sahte olduğu ortaya çıktı - Haberler
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Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykelin sahte olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykelin sahte olduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin baskını sonucu ele geçirilen bir metre uzunluğundaki heykelin yapılan incelemesinde tarihi eser niteliği taşımadığı ve sahte olduğu ortaya çıktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin baskını sonucu ele geçirilen bir metre uzunluğundaki heykelin yapılan incelemesinde tarihi eser niteliği taşımadığı ve sahte olduğu ortaya çıktı.

Bolvadin ilçesinde Aralık 2021'de polis tarafından bir eve düzenlenen baskında yapılan aramada, yaklaşık bir metre uzunluğunda ve 70-80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirilmişti. El konulan heykel Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Heykel üzerinde yapılan incelemelerde objenin tarihi değeri olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Heykel, Polis, 3. Sayfa, Haber

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