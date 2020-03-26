Polis baskınında 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Polis, Adana, 3. Sayfa

Polis baskınında 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı baskında piyasa değeri 25 bin lira olan 37 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

26.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:12
Polis baskınında 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı baskında piyasa değeri 25 bin lira olan 37 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bir adreste kaçak cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine yaptığı baskında piyasa değeri 25 bin lira olan 37 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Polis, F.Y. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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