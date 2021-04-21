Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında satışa hazır halede 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında satışa hazır halede 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de kaçak olarak karışımlı akaryakıt satıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonrasında polis ekiplerince Kartepe'de faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri ve iş yeri önünde bulunan kamyonette yapılan aramalarda 3 bin litre karışımlı akaryakıt, yakıtın satışında kullanılan 1 adet pompa ele geçirildi. Olayla ilgi gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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