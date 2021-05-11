Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup oyunu bırakmadılar
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Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup oyunu bırakmadılar

Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup oyunu bırakmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir kafede yasakları ihlal eden 12 kişi polis ekiplerine yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir kafede yasakları ihlal eden 12 kişi polis ekiplerine yakalandı. Polis baskını olmasına rağmen 2 kişinin oyun oynamaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde, bir kafede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafeye baskın düzenledi. Baskında, ruhsatsız faaliyet gösteren kafe içerisinde yapılan kontrollerde 12 şahsın sosyal mesafe kuralını, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek playstation ve okey oynadıkları, ayrıca kafe içerisinde nargile içilmesine müsaade edildiği tespit edildi. Polisin baskınına rağmen playstation oynayan 2 kişinin rahatlarını hiç bozmamaları ve oyun oynamaya devam etmeleri ise dikkat çekti. Ekipler tarafından işletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup oyunu bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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