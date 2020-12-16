Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar
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Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar

16.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:30
Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar

Afyonkarahisar polisinin bir adrese yaptığı operasyonda, kumar oynamakta kullanılan paralar banyoda bulundu.

Afyonkarahisar polisinin bir adrese yaptığı operasyonda, kumar oynamakta kullanılan paralar banyoda bulundu.

Afyonkarahisar polisi kent merkezi Erenler mahallesinde bir adrese baskın düzenledi. Polisler iki odada kahvehane masası ile karşılaşırken banyoda da kumar oynamakta kullanılan paralar ele geçirildi. 8 kişinin de aynı yerde bulunduğunu gören polis ekipleri yaptığı aramada banyo içerisinde bin 490 TL ile kumar oynanan mekandan sorumlu oldukları anlaşılan 2 şahıs üzerinde toplam 5 bin 935 lira ve 30 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Mekan sahibi 2 kişiye Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçundan işlem yapılırken 6 kişiye de bin 225'er lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar
Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar
Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar
Polis baskın yapınca kumar oynadıkları parayı banyoya sakladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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