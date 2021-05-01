Polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi, kameralara yakalandı
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Polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi, kameralara yakalandı

Polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi, kameralara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta pandemi kuralları nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın ikinci gecesinde, bir iş yerini oyun salonuna çevirenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta pandemi kuralları nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın ikinci gecesinde, bir iş yerini oyun salonuna çevirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Salonda oyun oynayan 17 kişiye 102 bin lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan İlçesi'ndeki bir iş hanının ikinci katının kahvehaneye çevrilerek oyun oynayanlara yönelik baskın düzenledi. Pandemi tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesi oyun oynarken yakalanan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe ihlallerinde toplam 102 bin lira cezai işlem uyguladı. Polisin baskını sırasında salondaki bir kişinin, perdenin arkasındaki balkona saklanması ise dikkat çekti.

Ruhsatı bulunmayan ve bir derneğe ait olduğu öğrenilen iş yeri ile ilgili tutanak hazırlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi, kameralara yakalandı
Polis baskın yapınca balkona saklanmak istedi, kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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