POLİS BARİYERİNİ AŞAN KALABALIK AYASOFYA CAMİİ'NE DOĞRU KOŞTU İSTANBUL/DHAPolis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu.

İSTANBUL/DHA

Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

Kaynak: DHA