Polis Balıkesir'de 3 silah ele geçirdi Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karesi ve Altıeylül ilçeleri genelinde yapılan çalışmalarda; 1 adet 7.65 mm çapında markasız marka tabanca, 1 adet 9 mm çapında Smith Wesson marka tabanca ve 1 adet Atak marka kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA