Polis bahçesini sürdü
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Sapanca, Polis, Güncel

Polis bahçesini sürdü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi.

19.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:28
Polis bahçesini sürdü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi. Polis, Mehmet Ö.'nün bahçesini traktörle sürdü. 

Sapanca Uzunkum Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ö., 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayınca, polisi arayıp bahçesinin sürülmesi gerektiğini bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.'nün bahçesine gitti. Bir polis memuru traktörün direksiyonuna geçerek bahçeyi sürdü. Mehmet Ö., yardımları için polislere teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

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