Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede
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Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede

DİYARBAKIR'da geçen cumartesi günü 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede
02.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:36

DİYARBAKIR'da geçen cumartesi günü 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumartesi günü 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği M.E.C. ile yanında bulunan F.A. ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.E.C., F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Kasten yaralama', 'gasp', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' gibi 25 suçtan kayıtları bulunduğu ortaya çıkan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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