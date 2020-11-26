Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı

26.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:09

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı Elazığ'da 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan aranan şüphelinin aracını park halinde bulan polis, şahsı hırsızlık için girdiği evde suç üstü yakaladı.

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan aranan şüphelinin aracını park halinde bulan polis, şahsı hırsızlık için girdiği evde suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bir ikametten 2 adet LCD televizyon ile 5 bin lira çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın 8 ayrı suç kaydı bulunan E.K. olduğu belirlenirken, kullandığı araçta tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için tüm ekiplere aracın bilgisi ulaştırıldı. Sokak sokak araçları kontrol eden polis, kent merkezinde otomobili park halende buldu. Aracın park edildiği yerdeki bir adrese şüphelinin hırsızlık için girdiğini anlayan polis suç üstü baskın yaptı. Suç üstü yakalanan şüphelinin evinde yapılan arama da ise daha önce çaldığı 2 adet televizyon ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı

Emniyette ifadesi alınan E.K. adliyeye sevk edilirken, bulunan 2 adet televizyonda sahibine teslim edildi.

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

İlgili Haberler

Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı
Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı
Balıkesir'de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi
Gece Kartalları 30 günde 27 aranan şahıs yakaladı
Gece Kartalları 30 günde 27 aranan şahıs yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz Enes Batur Gonca Vuslateri
Spor Samatta Şenol Güneş Ersun Yanal Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:09:24. #1.15#
title