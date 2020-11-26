Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı Elazığ'da 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan aranan şüphelinin aracını park halinde bulan polis, şahsı hırsızlık için girdiği evde suç üstü yakaladı.

Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan aranan şüphelinin aracını park halinde bulan polis, şahsı hırsızlık için girdiği evde suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bir ikametten 2 adet LCD televizyon ile 5 bin lira çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın 8 ayrı suç kaydı bulunan E.K. olduğu belirlenirken, kullandığı araçta tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için tüm ekiplere aracın bilgisi ulaştırıldı. Sokak sokak araçları kontrol eden polis, kent merkezinde otomobili park halende buldu. Aracın park edildiği yerdeki bir adrese şüphelinin hırsızlık için girdiğini anlayan polis suç üstü baskın yaptı. Suç üstü yakalanan şüphelinin evinde yapılan arama da ise daha önce çaldığı 2 adet televizyon ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan E.K. adliyeye sevk edilirken, bulunan 2 adet televizyonda sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ