Polis aranan 13 kişiyi yakaladı

22.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:47

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı.



Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 1, Balıkesir Merkezde 7 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA