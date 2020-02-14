Polis aramasından kaçtı, meyve satılan kamyonete çarptı: 3 yaralı

14.02.2020 02:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:32

ŞİŞLİ'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak arama noktasından kaçtı. Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçan otomobil, meyve satıla kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 01: 00 sıralarında Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan 34 PP 6225 plakalı otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki Yunanistan NKH-1508 plakalı otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaynak: DHA

Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.- İstanbul