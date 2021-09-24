Polis arama yaptığı araçta 624.87 gram metamfetamin ve Afyon sakızı ele geçirdi - Haberler
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Polis arama yaptığı araçta 624.87 gram metamfetamin ve Afyon sakızı ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis arama yaptığı araçta 624.87 gram metamfetamin ve Afyon sakızı ele geçirdi

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 624.87 gram metamfetamin ile 120.30 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 624.87 gram metamfetamin ile 120.30 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 624.87 gram metamfetamin ile 120.30 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Olayın ardından Mesut S. (40) ile yabancı uyruklu Shokhida K., (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Polis arama yaptığı araçta 624.87 gram metamfetamin ve Afyon sakızı ele geçirdi - Haberler
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