Polis Arama Kurtarma 1. yılında

22 Ocak 2021'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK), kuruluşunun 1. yılında.

Yürütülecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ve afetzede vatandaşlara destek olunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı olarak 22 Ocak 2021'de kurulan PAK, 1.yılını kutluyor.

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, PAK'ın kuruluşunun 1. yıl dönümü sebebiyle sosyal medyadan bir video yayınladı. Videoda, PAK'ın yaptığı faaliyetlerden oluşan görüntüler yer aldı.

Yapılan paylaşımda PAK'ın her daim göreve hazır olduğu mesajı verildi. - ANKARA