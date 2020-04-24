Polis araçlarıyla fener alayı
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Balıkesir, Edremit, Polis, Haber

Polis araçlarıyla fener alayı

Polis araçlarıyla fener alayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle fener alayını Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis araçları oluşturdukları konvoy ile gerçekleştirdiler.

24.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:24
Polis araçlarıyla fener alayı

Polis araçlarıyla fener alayı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle fener alayını Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis araçları oluşturdukları konvoy ile gerçekleştirdiler. Polisler daha sonra sat 21.00'da Cumhuriyet Meydan'nda Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşını tüm yurt genelinde olduğu gibi coşkuyla söylediler.

Korona virüs nedeniyle kısıtlı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gece saat 20.30'da polis ekip araçlarının oluşturduğu fener alayı ile başladı. Sirenler ve tepe lambaları eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarını gecen ekiplere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da kaymakamlık konutu önünde eşi ile ekip araçları ile fener alayı yapan ekipleri Türk Bayrakları ile selamladı. Daha sonra ekipler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saat 21.00'ı gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla İstiklal Marşını söylediler. Ekipler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçedeki görev yerlerine geri döndüler.

Polis araçlarıyla fener alayı

Kaynak: İHA

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