Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı

Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük'ün gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk yaptı.

Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük'ün gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk yaptı.

Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük dünya evinde girdi. Çaycuma ilçesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğüne giden gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk etti. Çaycuma'nın en işlek noktalarından Seka Caddesi'nde Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları sirenlerini açarak ve tepe lambalarını yakarak gelin arabasıyla birlikte tur attı.

(İHA)

Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu
Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Ali Öztürk Ünal Karaman Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.08.2021 23:32:01. #1.13#

title