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Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracına ticari taksi çarptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracına ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan taksi, 4 araca zarar verirken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Beşiktaş Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan polis aracıyla caddede ilerleyen ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan ticari taksi park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla caddede trafik normale döndü.

Polis aracıyla ticari taksinin çarpıştığı anlar kamerada

Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracıyla ticari taksinin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis aracının ara sokaktan çıktığı ve o sırada caddede ilerleyen ticari taksinin çarpıştığı ve sonrasında yaşananlar görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Beşiktaş, Taksi, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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