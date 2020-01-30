Polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Niğde'de polis aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

30.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:18
Polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

'de aracıyla otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki Faruk Esen Sokak ile Çelik Sokak'ın kesiştiği noktada polis aracıyla otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kayıtların devamında araçtan inen polis memurunun, otomobildeki 3 yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Polis aracıyla otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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