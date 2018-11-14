Polis aracının radyatörünün ön kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da sivil polis aracının ön panjuru ile radyatörü arasına sıkışarak yolculuk yapan kedi mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun Adliyesi savcılık otoparkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalar soğuk olduğu için üşüyünce Samsun Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparkta bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sivil polis aracının ön panjur ile radyatör arasına giren kedi, emniyetten adliyeye kadar yolculuk yaptı. Otomobilde bulunan polis memuru araçtan indiğinde radyatör önündeki panjur arasında kediye fark edince çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada adliyede bulunan İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Aziz Çalış, kediyi mahsur kaldığı yerden eliyle çıkarttı. Jandarma aracına konulan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.