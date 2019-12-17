Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi

17.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:25

Konya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına neden olan kendisi de polisin açtığı ateş sonucu kolundan yaralanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi, cezaevine konuldu.



Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan yabancı uyruklu Muhammed El Neccar'ı (26) 06 FC 5155 plakalı otomobilde seyir halinde fark edince dur ihtarında bulundu. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, aracıyla kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru Yusuf O. hafif şekilde yaralanırken, polis şüpheliyi durdurmak için araca ateş etti. Aracın ön lastiği patlarken kırılan ayna camından seken kurşun şüphelinin sol kolunu isabet etti. Otomobilini Arif Bilge Mahallesi İçdere Sokakta aracı bırakan şüpheli şahıs, yaya olarak kaçtı. Polise izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çarpışma sırasında yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Eşi telefonla ulaşıp 'eve gel' dedi yakalandı



Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şahsın gidebileceği adresleri kontrol ederek şahsın kendi evine gitme ihtimalini değerlendirdi. Sürekli farklı telefon hatları kullanan ve değişik adreslerde kaldığı öğrenilen şüphelinin Ladikli Mahallesinde bulunan evi tespit edildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, şahsın yabancı uyruklu karısına kocasını arayarak eve çağırmasını istedi. Karısının telefon ile kendisini araması üzerine şüpheli Muhammet El Neccar evine geldiği sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Muhammed El Neccar, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.



Çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahsın, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve yaralama suçları gibi 10 suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA