Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri kaçamadı Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen 3 zanlıdan 2'si yakalandı.

Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen 3 zanlıdan 2'si yakalandı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polis şehir içindeki birçok noktada uygulama yapmaya başladı. Polis sokağa çıkan sürücüleri durdurup izinlerinin olup olmadığını kontrol ederken uygulama noktasına gelen bir otomobil polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalama başladı. Zanlılar polisin kısıtlama nedeniyle kapattığı yollarda, bariyerlere çarparak devam etti. Bu arada otomobili takip eden polis ekipleri telsizle zanlıların Orhan Kemal Bulvarı Kozan Yolu istikametine doğru kaçtığını bildirdi. Polis polis ekibi hemen bulvara çıkıp aracın önünü kesti. Ancak zanlılar hızla polis aracına çarpıp daha sonra sağ tarafa döndü. Ancak otomobil çalışmayınca zanlılar yaya olarak kaçmaya başladı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Kaçan 3 zanlıdan 2'si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürülürken otomobilde bir poşet içinde kubar esrar ele geçirildi. Polis diğer zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada zanlıların çarptığı ekip aracında bulunan 2 polis ise hafif şekilde yaralandığı için ambulans ile hastaneye götürüldü.

Polis zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de idari para cezası uyguladı.

Olay yerine gelen meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak kaza yapan araçları izledi. - ADANA

Kaynak: İHA