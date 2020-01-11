Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı
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Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

11.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:36
Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı

'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf S. yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, köy yolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis memuru Yasin S.'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yusuf S.'nin otomobili takla attı. Kazada, Yusuf S. ile yanındaki Ali D. ve polis memurları Yasin S. ile İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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