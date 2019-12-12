Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
BEŞİKTAŞ'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul