Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

01.10.2019 21:35

ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi.

Olay, geçtiğimiz 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ile Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir" denildi. Ayrıca, operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA