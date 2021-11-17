POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, polis aracına arkadan çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, polis aracına arkadan çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı yönüne giden Yusuf Zülfikar Mırsarafi (20) yönetimindeki 43 MA 0387 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan 43 ABE 361 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Kazada sürücü Mırsarafi ile arkasında oturan Ayperi Guzhıkova (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Zülfikar Mırsarafi'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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