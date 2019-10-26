Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

26.10.2019 11:18

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu. Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.

Trafik polislerin engelli kişiye eşlik etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA