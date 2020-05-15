Polis aracı, kovalamaca sırasında otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı AKSARAY'da, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli otomobili kovalayan polis aracı başka bir otomobil ile çarpıştı.

AKSARAY'da, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli otomobili kovalayan polis aracı başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. 68 AUU 652 plakalı polis aracı, kovalamaca sırasında Kamil Başer (24) yönetimindeki 68 DD 677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Kamil Başer ile aynı araçta bulunan İhsan Karaca (41) ile polis memurları Veysel Gülbahar (35), Muammer Barkoz (52) ile komiser Emre Burcu (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, İhsan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis, şüpheli otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA