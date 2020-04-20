Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı -Polis memurları ölümden döndü Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

-Polis memurları ölümden döndü

DENİZLİ - Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2 polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın M. idaresindeki 20 A 9272 plakalı polis aracı ile Arif Şengül yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle göreve giden polis aracı taklalar atarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağlık ekipleri ise taklalar atan polis aracında bulunan polis memuru Aydın M. ve komiser Volkan M. müdahalelerde bulunarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan bir diğer otomobil sürücüsü Arif Şengül'ün durumu iyi olduğu öğrenilirken polis memurlarının ise vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA