Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

KAYSERİ'de polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesinde tartışan Necla ve Gökay Altıntaş çiftini polis aracına alarak, aile içi şiddet merkezine götüren polis memuru Burak Karaca yönetimindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, tali yoldan çıkan Hacer Özkan yönetimindeki 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memurları Burak Karaca ve Aslan Er ile diğer aracın sürücüsü Hacer Özkan araçta sıkışırken, Necla ve Gökay Altıntaş çifti ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç