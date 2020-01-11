Polis aracı ile çarpışan şüpheli otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Polis aracı ile çarpışan şüpheli otomobildeki 3 kişi yaralandı

NİĞDE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil ile polis aracı, kovalamaca sırasında çarpıştı.

11.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:33
Polis aracı ile çarpışan şüpheli otomobildeki 3 kişi yaralandı

'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil ile aracı, kovalamaca sırasında çarpıştı. Kazada, alkollü oldukları öne sürülen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Pazar arkasında dün akşam, polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracıyla şüpheli otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C. (18) yaralandı. Polis aracında ise maddi hasar oluştu.Yaralılar, polisin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildekilerin alkollü olduğu iddia edildi.


Kaynak: DHA
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