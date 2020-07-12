Polis aracı devrildi: 2 yaralı - ESKİŞEHİR
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Polis aracı devrildi: 2 yaralı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

12.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:49

Eskişehir'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı.

Yaralılardan Aşan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuloğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.

Polis aracı devrildi: 2 yaralı - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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