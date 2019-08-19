19.08.2019 19:43

- Polis aracı çöp kamyonuna çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

MOSKOVA - Rusya'da olay yerine yetişmeye çalışan bir polis aracı, çöp kamyonuna çarparak takla attı. Kazada 1 polis yaşamını yitirirken 1 polis de yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en işlek caddelerinden biri olan Sevastopol Caddesi'nde bir trafik polisi yolda hızla ilerlemeye başladı. Önce güvenlik şeridinden ilerleyerek bir otomobili geçen polis aracı ardından önündeki çöp kamyonu ve solundaki otomobile yaklaştı. Yan yana giden araçlardan geçişi sağlayamayan trafik polisi, aracının sürücüsü direksiyonu yine emniyet şeridine doğru çevirdi. Bu sırada çöp kamyonu sürücüsü de polis aracına yol vermek için emniyet şeridine yöneldi. Tam bu sırada araya sıkışan polis aracı kamyonun yan tarafına çarpıp takla attı. Polis aracının havada takla atmasıyla birlikte araç yol kenarına savruldu.

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan kazada 1 trafik polisi yaşamını yitirirken diğer polis ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden polisin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Moskova Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA