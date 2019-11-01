Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA -
BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı. TEM'de ulaşım bağlantı yolundan sağlanıyor.
VİDEO: Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı