Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı.

01.11.2019 07:38

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA -

BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı. TEM'de ulaşım bağlantı yolundan sağlanıyor.

Kaynak: DHA

VİDEO: Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı
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