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Polis aracı alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosu, erken müdahale sonrası söndürüldü.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosu, erken müdahale sonrası söndürüldü.

Muhittin Mahallesi'nde seyir halinde olan sivil polis otosunun motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden polisler araçtan inip yardım istedi. Yangın tüpüyle ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden önlendi. - TEKİRDAĞ

Polis aracı alev aldı

Polis aracı alev aldı

Polis aracı alev aldı

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