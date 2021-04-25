Polis anonsuna bile dikkate almadılar
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Polis anonsuna bile dikkate almadılar

Polis anonsuna bile dikkate almadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kameralara yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kameralara yakalandı. Polisin evinize girin anonsuna rağmen yürüyüş yapanların umursamaz tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

Korona virüs sayısının artması sebebiyle Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün hafta içi ise akşam saat 07: 00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının 2 haftası geride kalırken kural tanımaz bazı kişilerin virüse duyarsız halleri görenleri şaşkına çeviriyor. Gemlik ilçesindeki sahil şeridi boyunca hafta sonu kısıtlamasına rağmen yürüyüş yapan vatandaş yoğunluğuna kayıtsız kalmayan polis ekipleri vatandaşları evlerine yollamak için sık sık anons yapmak zorunda kaldı. Polisin evinize dönün anonsuna rağmen vatandaşların umursamaz tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Alışveriş bahanesiyle sokakta gezen umursamaz bazı kişiler polis ekiplerini zor durumda bırakıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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