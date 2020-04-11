Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor
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Gaziantep, Polis

Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor

Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor Gaziantep'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

11.04.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:09
Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor

Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

İçişler Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saatin 24.00'ı geçmesiyle polis ekipleri ise mahalle mahalle devriye atarak hem vatandaşları evlerine gitmeleri hem de işyeri sahiplerini dükkanlarını kapatmaları yönünde uyardı.

Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor

Kaynak: İHA

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