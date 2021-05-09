Polis anneleri duygulandıran sürpriz
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Polis anneleri duygulandıran sürpriz

Polis anneleri duygulandıran sürpriz
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

ANNELER günü nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü, polis annelere unutamayacakları bir gün yaşattı.

ANNELER günü nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü, polis annelere unutamayacakları bir gün yaşattı. Her şeyden habersiz semineri takip eden polisler,  ekranda çocuklarının kendilerinin Anneler Günü'nü kutladığını görünce duygusal anlar yaşandı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, 9 Mayıs Anneler Günü'nde anne polisler için sürpriz hazırladı. Emniyet binasında seminere polis anneler davet edildi. Ekrana yansıtılan seminerde karşılarında birden çocuklarını gören polisler, gözyaşlarını tutamadı. Çocuklar daha sonra seminer salonuna girerek anneleriyle kucaklaştı. Sürpriz sadece İl Emniyet Müdürlüğünde kalmadı Konya Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın da o heyecanı tattı. Polis kameraları o an kayıttaydı.

'ONLAR BİR GÜN DEĞİL HAYATLARI BOYUNCA UMUDUN ADI'

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, "Onlar bir gün değil hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu anneler gününde Konya Polis Eşleri Derneği Başkanımız Sayın Gökşen Aydın hanımefendi ve polis annelerimize onların en kıymetlileri; çocukları ile küçük bir sürpriz hazırladık. Bu vesile ile başta "Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin" fedakar anneleri olmak üzere, tüm annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun" mesajıyla o anları paylaştı.


Polis anneleri duygulandıran sürpriz
Polis anneleri duygulandıran sürpriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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