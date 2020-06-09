Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA

Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerini anlattı.

09.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:27

Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki özel bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Ekipler, ziyaret ettikleri çocuklara Kovid-19'dan korunmaları için alabilecekleri önlemleri anlattı.

"Can polis" olarak adlandırılan "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Ekipler, çocuklara virüsten korunmaları için maske dağıtıp, polis şapkası ve üzerinde polis çıkarması bulunan anahtarlık hediye etti.

Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Haber
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Fatma Girik Rafet El Roman
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:41:20. #1.14#
title