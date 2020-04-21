Polis amcalarından Belinay ve Beril'e doğum günü sürprizi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Belinay ve 5 yaşına giren Beril Karaslan'a evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Belinay ve 5 yaşına giren Beril Karaslan'a evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

Yenice Mahallesinde oturan Karaslan ailesinin ricası üzerine Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü personeli Belinay ve Beril'e pastayla ziyaret gerçekleştirdi.

Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Belinay ve Beril kardeşler daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey de telefonla görüştüğü Karaslan kardeşlerin doğum günlerini tebrik etti.

Belinay Karaslan, polisleri çok sevdiğini belirterek kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA