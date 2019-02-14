Polis, Alkollü Şekilde Kaza Yapan Kadın Hakimi Gözaltına Aldı

– ABD'de alkollü halde araç sürerken kaza yapan kadın hakim, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Hampden şehrinde meydana gelen olayda, Portage şehri medeni hukuk mahkemesi yargıcı Becky Doherty, alkollü halde araç kullanırken, aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptı. Polis, kadın hakimi gözaltına aldı.

Yerel basın, karakola götürülen kadının, polislere 'yargıç' olduğunu söylediğini; ancak polislerin sarhoş şekilde kaza yapan kadına işlem yaptığını yazdı.

Polisin üniformasında bulunan kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, kaza yapmış aracı fark eden polisin, sürücünün durumunu kontrol etmek için araca yaklaştığı görülüyor. Kadına ne olduğuyla ilgili birkaç soru soran polis, aracın kapısındaki 'kusmuğu' fark edip, kadına alkol alıp almadığını soruyor ve kadından 'evet' cevabını alıyor. Daha sonra karakola götürülmek üzere polis ekip aracına alınan kadın araçtayken, 'şu anda çok öfkeliyim, çok alkollüyüm diye bağırıyor. Araçta ağladığı görülen kadın daha sonra karakola götürülüyor. Kadının ayakta durabildiğinden emin olan polis, kadını nezarete alıyor.

Ayrıca görüntülerde, kadının, kendisine verilen evrakta 'sürücü' kısmına imza atması gerekirken polisin uyarısına rağmen 'tanık' kısmına imza atmaya çalıştığı görülüyor.

Polisin yaptığı açıklamada, alkol metre testini reddeden Portage şehri medeni hukuk mahkemesi yargıcı Becky Doherty'nin alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı; ehliyetine de el konulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA