Polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı
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Polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı

Polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, 9 bin TL değerindeki asansör ana kartı hırsızlığı olayında polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı.

Malatya'da, 9 bin TL değerindeki asansör ana kartı hırsızlığı olayında polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir ikametten 9 bin TL değerindeki, üç parça elektronik aksamı olan asansör ana kartı çalındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan kapsamlı çalışmada şüpheli O.Ç.Ö. isimli şahıs tespit edildi. O.Ç.Ö.'nün, çaldığı malzemeleri satışa çıkardığı öğrenildi. Bunun üzerine polis, şüpheli ile alıcı olarak iletişime geçti. Şahıs malzemeleri Hürriyet Parkı'na getirdiği esnada malzemelerle birlikte yakalandı.

Böylece faili meçhul olay aydınlatıldı. Çalınan malzemeler müştekiye teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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