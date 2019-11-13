Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor
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Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:51
Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor

polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı. İş yerinde 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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