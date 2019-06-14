Polis Akademisi sınav sorularını sızdıranların cezası belli oldu
Polis Akademisi sınav sorularının FETÖ tarafından sızdırılması davasında 51 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
Polis Akademisi sınav sorularının FETÖ tarafından sızdırılması davasında 51 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com
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