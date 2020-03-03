Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
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Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

03.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:48
Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı

öğrencileri, 'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Akademinin hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

Kaynak: AA

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