Polis Akademisi'nden Kovid-19 raporu: "Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir"
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Polis Akademisi'nden Kovid-19 raporu: "Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir"

Polis Akademisi Başkanlığının hazırladığı raporda, koronavirüs sürecinde ülkelerin kolluk tes¸kilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte bu tes¸kilatların bünyelerinde salgın gibi olagˆanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine dikkat çekildi.

Polis Akademisi'nden Kovid-19 raporu:
24.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:03

SERTAÇ BULUR - Polis Akademisi Başkanlığının hazırladığı raporda, koronavirüs sürecinde ülkelerin kolluk tes¸kilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte bu tes¸kilatların bünyelerinde salgın gibi olagˆanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine dikkat çekildi.

"Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporda, 2020'nin en önemli küresel gelis¸mesi Kovid-19 salgınının, insan sagˆlıgˆının yanı sıra devlet sistemleri, kamu politikaları, demokrasi ve güvenlik gibi konularda da etkili oldugˆu, bu alanlarda salgından kaynaklanan gelis¸meler ve yakın gelecegˆe dönük beklentilerin degˆerlendirildiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlıgˆına daha çok ihtiyaç duydugˆu ve onlara daha genis¸ yetkiler verildiği belirtilen raporda, bunun, dünya genelinde polisin süreçteki yükünü artırdığı ifade edildi.

"Polisin, vatandas¸ın gözündeki mes¸ru gücü kuvvetlendi"

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Salgınla beraber Türkiye bas¸ta gelmek üzere pek çok ülkede polis tes¸kilatlarına yeni görevler yüklenmis¸tir. Bu faaliyetlerle polisin vatandas¸ların gözündeki mes¸ru gücü kuvvetlenmis¸, koruyucu ve kollayıcı is¸levi artmıs¸tır. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki kolluk tes¸kilatlarının bünyesinde, salgın gibi olagˆanüstü durumlarla mücadele konusunda yeni birimlerin kurulması muhtemeldir."

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlardakiler ile kronik rahatsızlıgˆı olan vatandas¸ların ihtiyaçlarının, vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı anımsatılan raporda, bu gruplarda kolluk birimlerinden personelin de yer aldığı aktarıldı.

Raporda, "Türkiye'de kollugˆun, geleneksel görevlerini yerine getirmesi yanında sosyal devlet faaliyetlerinin bas¸arıyla yürütülmesinde, nitelikli, egˆitim düzeyi yüksek ve toplumsal çes¸itliligˆi daha fazla yansıtan personelin sisteme katılımı belirleyici olmus¸tur. Son 5 yılda üçte birinden fazlası yenilenmis¸ olan Emniyet Tes¸kilatının bu süreçte hayati bir rolü olmus¸tur." denildi.

Evden hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi s¸iddet, tıbbi malzeme kaçakçılıgˆı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyus¸turucu satışının arttığına işaret edildi.

Raporda, şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

"Salgın krizi, gelis¸mis¸ ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik ayırdıgˆı bütçelerin, toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabilir. Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda is¸ gücü ihtiyacı kalmayacak, buna kars¸ılık teknik alanlarda bos¸luk dogˆabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar dogˆrultusunda yeni bir egˆitim planlamasının yapılması gerekecektir.

Salgın, ilerleyen süreçte insanların, yurt dıs¸ı çıkıs¸larında ve giris¸lerinde, kendi sagˆlıklarıyla ilgili belgeleri ibraz etme gibi yeni yükümlülükler dogˆurabilecektir. Salgının toplumları daha fazla dijitalles¸tirerek, 'dijital bir toplum' olgusunu ortaya çıkaracagˆı öngörülebilir. I·nsanlar, teknolojik gelis¸meler kars¸ısında mevcut is¸lerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları dogˆuracaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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