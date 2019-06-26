Polis Akademisi başpolis sözlü sınav sonucu açıklandı! İşte eğitime hak kazananlar

Polis Akademisi tarafından 10 Mayıs'ta yapılan açıklama ile başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına komiser yardımcılığı eğitim başlatıldı. Buna göre, başpolis memurları sözlü sınava 27-31 Mayıs tarihlerinde girdiler. Sonuçların açıklanması ile uzaktan eğitime katılma hakkı kazanan memurlar belli oldu. Sınav sonucunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

BAŞPOLİS SÖZLÜ SINAV SONUCU

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI TAKVİMİ



Bu doğrultuda, sözlü sınavda başarılı olan adayların katılacağı15-28 Haziran 2019 tarihindeki uzaktan eğitim programı teknik alt yapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 26 Haziran - 09 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

06-10 MAYIS 2019: Sınava girecek adayların önbaşvuru (PBS)kayıt işlemlerinin alınması.

13-17 MAYIS 2019: Şahsen başvuru işlemlerinin 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmesi.

27-31 MAYIS 2019: Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personelin sözlü sınavlarının gerçekleştirilmesi.

26 Haziran - 09 Temmuz 2019: Sözlü sınavda başarılı olan adayların Uzaktan Eğitim Programına tabi tutulması.